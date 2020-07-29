عاجل.. قرار هام من اللجنة العليا للطؤاري الصحية بشأن الإجراءات الإحترازية

الثلاثاء 28 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للطؤاري الصحية اليوم الثلاثاء خلو 14 ولاية من ولايات البلاد ال 18 من تسجيل أي إصابات جديدة من كورونا خلال الأسبوعين الماضيين لكنها حذرت من التخلي عن الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خاصة في ايام العيد



وامن بروفيسور صديق تاور نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة الانتقالي على الإبقاء على الإجراءات الإحترازية الصحية في البلاد لثلاثة أسابيع قادمة، وذلك للتأكد من سلامة الوضع الصحي وعدم حدوث موجة ثانية للوباء.

وأكد البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية لدى تلاوته بيان اللجنة في منبر وكالة السودان للأنباء مساء اليوم أن اللجنة في إجتماعها الأخير اطلعت على تقرير الوضع الوبائي العام في البلاد ، والذي أشار لتحسن الوضع في عدد من الولايات خلال الأسابيع الماضية، معلنا خلو 14 ولاية من تسجيل أي إصابات جديدة للأسبوعين الماضيين

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وأضاف تاور أن التقرير أفاد بتدنى نسبة الإصابات بالعاصمة خلال ذات الفترة.، مثمنا الجهود الكبيرة التى بذلتها الكوادر الطبية ولجان الطوارئ الصحية في الولايات خاصة.

ونبه تاور المواطنين الى الإمتثال للموجهات الصحية خلال فترة العيد، وتجنب الأسباب التي من شأنها نقل العدوي أثناء صلوات العيد أو المعايدة.

وعبر عن خالص تهانيه للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحول المواطنين العائدين أوضح تاور أن اللجنة أقرت ضرورة الحصول على نتيجة فحص معملي معتمد لدى السفارات في البلد المعنى، تكون سالبة أو قد مضى عليها ثلاثة أسابيع إذا كانت موجبة.