وزارة المالية تُنشئ وكالة التخطيط الاقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطوير هياكلها الداخلية وذلك بإنشاء وكالة التخطيط الاقتصادي التي تشتمل على عدد من الإدارات تتولى مهام وضع الخطط الاقتصادية والسياسات والتحليل الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية والإستقرار الاقتصادي في جميع انحاء السودان.

ووجهت دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بإعداد خطة ثلاثية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي لوكالة التخطيط الاقتصادي اليوم بوزارة المالية بحضور الدكتور آدم الحريكة المستشارالاقتصادي لرئيس ‏مجلس الوزراء وعدد من الخبراء الاقتصاديين وبعض مديري الإدارات بالوزارة.

وأمنت الوزيرة على ضرورة التنسيق الفعال مع الجهاز المركزي للإحصاء لتوحيد البيانات والإحصاءات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد ووجهت بتكوين مجلس استشاري بوكالة التخطيط الاقتصادي ‏بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاقتصادية.

ومن جهته أكد دكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أهمية التخطيط في تنفيذ البرامج وإنزالها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف الاقتصادية منوهاً إلى أهمية إعداد مشروع اقتصادي متكامل يعمل على تحقيق أهداف الحكومة خلال الفترة الانتقالية في إطار الشراكة المستمرة مع الشركاء المحليين والدوليين.