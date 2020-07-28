إدارة المشاريع : إكتمال ري 95% من المساحة المزروعة بالرهد

الخليج 365 :

اكد المهندس محمد زين العابدين مجذوب مدير عمليات ري المشاريع بوزارة الري والموارد المائية، ان المساحة المزروعة في مشروع الرهد حتى الأسبوع الثالث من يوليو (78.819) فدان، المروي منها حتى الآن (74.693) فدان بنسبة 95%، ونفى وجود مشاكل او صعوبات للري بالمشروع.

وقال مجذوب ردا على ما ورد في احدى الصحف من ان (نهر الرهد ينقذ الموسم الزراعي بالمشروع) ان مياه نهر الرهد تدخل ضمن تصميم المشروع ويعتير مصدر رئيسى للري، مبينا ان المشروع يعتمد على مصدرين اساسيين منذ انشائه، هما محطة طلمبات مينا بسعة 105 متر مكعب في الثانية (عدد 11 طلمبة) ونهر الرهد في فصل الخريف من يوليو الي اكتوبر بمعدل تدفق سنوي يقدر بحوالي 1.09 مليار متر مكعب، واضاف مجذوب ان عملية ازالة الاطماء والحشائش التى تعرقل انسياب المياه فى القنوات والمصارف مستمرة طوال العام وان الوزارة تبذل جهودا كبيرة من اجل وصول مياه الري لكل المساحات المستهدفة، واستدل على كفاءة القنوات ما حدث في الموسم الزراعى الصيفى 2019 – 2020 من انتاجية جيدة بمختلف المحاصيل حتى الاراضى خارج الدورة، مبينا ان عدم تطهير قنوات أبو عشرين ليست مسؤولية وزارة الري.