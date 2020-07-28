الأضاحي.. الغلاء سيد الموقف رغم عدم تصدير الهدي

الخليج 365 :

تجاهلت أسواق الماشية، خروج السودان هذا العام من موسم الهدي، بعد إعلان المملكة العربية السعودية وقف استيراد الخراف للأضاحي نظرًا لتقييد موسم الحج على المقيمين داخل المملكة فقط، فيما قللت شعبة مصدري الماشية من الأمر، وقالت إن السودان ظل طوال السنوات الماضية خارج الموسم، وأكدت استمرار الصادر العادي للمملكة كالمعتاد.

وأشار الأمين العام لشعبة مصدري الماشية علاء الدين الحمري، أن السودان ظل خارج منظومة الهدي منذ أكثر من عشر سنوات، وقال “نحن لم نكن أصلًا داخل منظومة الهدي قبل أكثر من عشر سنوات”، مبيناً أن هنالك دولاً أخرى تستورد منها السعودية الهدي، واعتبر الحديث عن توقف السعودية عن استيراد الهدي من السودان حديث غير مسؤول، وأكد أن الصادر المعتاد متواصل، لافتاً لوجود أربع بواخر متوقع شحنها وتصديرها قبل العيد.

وعن الأسعار قال إن أسعار الأضاحي معقولة، ولا علاقة كبيرة لها بالصادر، لأن السوق ممتلئ الآن بالخراف المحلية خاصة الواردة من مناطق كردفان ودارفور تشهد طلباً متزايدًا وأسعارها معقولة ومناسبة.

وبحسب متابعات تتراوح أسعار الخراف بين “12 – 14” ألف جنيه، في المتوسط وأكثر من ذلك للخراف الكبيرة زنة أكثر من 45 كجم، حيث تصل إلى 18 – 24 ألف جنيه بحسب الحجم والوزن، وهي يراها يراها المواطنون خاصة ذوي الدخل المحدود أنها فوق طاقتهم ولا قدرة لهم على شرائها في ظل الظروف الحالية وموجة الغلاء التي ضربت كل شيء.

وفي موازاة ذلك يرى التجار أن الأسعار هذا العام منطقية، مقارنة بما شهدته جميع الأسواق من زيادات، وقالوا إن الزيادة في أسعار المواشي قليلة جداً مقارنة بأسعار العام الماضي.

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ويتوقع مراقبون انخفاض أسعار الخراف حال طرح ولاية الخرطوم أضاحي العاملين المقدرة بـ “40” ألف رأس بقيمة إجمالية 13750 جنيهاً بأقساط على “10” أشهر، وكانت الولاية قد وقعت اتفاقًا مع محفظة قوت العاملين ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺧﺮﺍﻑ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺯﻧﺔ 38 – 40 ﻛﻴﻠﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﺩﻳﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ‏ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ.

فيما يقول التاجر بدر الدين أحمد بزريبة المواشي بالكلاكلة، إن الأسعار مستقرة حالياً، وقال إنها تتراوح بين “12 – 18” ألفاً كمتوسط ووصفها بالمناسبة، وقال: ارتفاع الأسعار أمر طبيعي ومعتاد ويحدث سنويا، وأضاف: إن تيسر الترحيل وإلغاء الرسوم غير الضرورية سيكون بمقدور المواطن شراء أضحيته.

وتوقع تاجر ماشية بسوق قندهار بغرب أم درمان “خليفة الرشيد” تراجع القوة الشرائية وأن تسجل أسعار خراف الأضحية قفزة عالية مقارنة بالعام الماضي، حيث قال إنها زادت ما بين “7 – 15” ألف للرأس مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن الأسعار تعتمد على تكلفة الشحن من الولايات وحجم المنصرفات والرسوم، وتوقع أن تكون عالية.

وأشار تاجر المواشي إسماعيل جمعة من محجر الخوي بحسب صحيفة “الصيحة” لتوفر الخراف، وقال إن التجار بدأوا فى الاستعداد لترحيلها إلى الخرطوم، واشتكى من مشاكل كثيرة تواجه تجار المواشي تتمثل فى الترحيل، حيث قال إن العربة الواحدة تكلف حوالي 120-130 مليون جنيه وتسع حوالي 120-200 رأس إلى جانب الرسوم والجبايات فى الطريق والتي تصل إلى 1000 جنيه للرأس الواحد، وقال أيضًا الرعاة المكلفون بمتابعة الشحنة إلى الخرطوم أجر الواحد منهم 150 ألف جنيه، أما الأسعار فقال إن الخروف الكبير 16- 18 ألف جنيه والمتوسط بين 12-14 الف جنيه، والأصغر حوالي 12 الفاً، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يتوقف على عدم انسياب الصادر للسعودية وتوقع زيادات أكثر لأسعار الخراف مع اقتراب عيد الأضحى.