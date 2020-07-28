عودة ظاهرة الصفوف والتكدُّس أمام الصرافات الآلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عادت ظاهرة الصفوف أمام الصرافات الآلية، وتكدّس العشرات أمام الصرافات وبعض أفرع البنوك، فيما خلا عدد منها من النقود.

ورصدت (الصيحة) أمس، خلو عدد كبير من الصرافات الآلية من النقود مع التزام البنوك بصرف مبالغ للعملاء دون سقف محدد، مما أثار مخاوف بين العملاء باحتمال تجدد أزمة السيولة.

وصادفت الجولة، عدداً من المواطنين بمواقع مختلفة بالصرافات، أكدوا لـ(الصيحة)، صعوبة السحب من حساباتهم عبر الصراف الآلي، رغم توافر المال بكل فروع المصارف واستمرارها في تلبية طلبات السحب من حسابات العُملاء.

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