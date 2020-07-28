12مليارجنيه مديونيات البنك الزراعي على المالية

الخليج 365 :

بلغ حجم التمويل الزراعي للموسم الصيفي عبر فروع البنك الزراعي للقطاعات المروي والتقليدي والمطري 6.620 مليار جنيه حتي الحادي والعشرين من الشهر الجاري لمحاصيل العروة الصيفية وهي الذرة، السمسم، القطن، الفول السوداني، زهرة الشمس والبساتين، وكشف التقرير الأسبوعي الذي تصدره وحدة التمويل بالبنك الزراعي أن المساحات التي تم تمويلها لكل محصول هي 3.902.364 فدان ذرة، 30.041 فدان سمسم، 209.822 فدان قطن، 70.054 فدان فول سوداني و71.150 فدان زهرة الشمس اضافة الى 24. 912 تمويل جناين في كل ولايات السودان، ودعا مساعد المدير العام لقطاع التمويل بالبنك الزراعي بدر الدين عبدالله وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للبنك من أجل انجاح الموسم الصيفي، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تواجه البنك حالياً هي عدم توفر السيولة نتيجة تحويل أرصدة البنك الزراعي لشراء محصول القمح للمخزون الاستراتيجي، إضافة لوجود مديونيات للبنك الزراعي علي وزارة المالية تبلغ 12 مليار جنيه لم يتم تسديدها حتى الآن.