مساعي لاستمرار مجلس الهلال بقيادة الكردينال لحين الجمعية العمومية

استقبل بروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA) اليوم وفداً من الهيئة الاستشارية لنادي الهلال ، ممثلاً في مولانا أحمد حسب الرسول بدر، والخليفة مختار أحمد مكي، والدكتور عبدالله الصافي المستشار القانوني للهيئة، بحضور الأمين العام للاتحاد.

وأوضح الوفد وفق ( سونا ) من خلال الاجتماع كل ماتم مع رئيس النادي الدكتور أشرف الكاردينال، والمساعي تجري إلى استمرار المجلس من أجل قيام الجمعية العمومية لاجازة النظام الأساسي الجديد، ومن ثم قيام الجمعية العمومية الانتخابية .

Advertisements

ومن جانبه وجه شداد بأن تتواصل المساعي حتى لايحدث فراغ، وقيام العمومية يحتاج إلى جهود، وأوضح شداد في اللقاء أن الاتحاد مسئول عن منشط كرة القدم في عضويته، ونادي الهلال أحد مكوناته، وهناك مبادئ أساسية يتوجب الالتزام بها في الفصل بين السلطات، واحترام الهيئات، والنهج الديمقراطي، و العضوية الحقيقة،

وذكر شداد انهم حريصون على الا ستقرار ، مع تقدير التأهب لعودة النشاط، وإقبال فترة الانتقالات، مع التذكير أن هناك منشور صادر من الاتحاد في مارس الماضي حول استمرار المجالس المنتخبة في تأدية مهامها إلى حين صدور منشور آخر، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا،

موضحاً انه في حال إعتذار المجلس المكلف؛ فإن الاتحاد سيسعى إلى تكوين لجنة تطبيع توافقية للقيام المهام المحددة في التصريف، وإجازة النظام الأساسي، والدعوة لجمعية عمومية انتخابية .

وفي خاتمة الاجتماع تم الترتيب على إجراء إجتماع آخر عقب عطلة عيد الاضحى، يتم فيه توضيح الرؤيا النهائية بالنسبة لإستمرارية المجلس الهلالي الحالي برئاسة الكاردينال، أو التوجه نحو تكوين لجنة تطبيع توافقية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )