والى الجزيرة يكشف عن خطته و أولوياته

قال الدكتور عبد الله إدريس والي ولاية الجزيرة إن معاش الناس من أولوياته عبر أسس وضوابط وخطط علمية لتوفير الإحتياجات الأساسية واضاف أن الأيام المقبلة ستشهد إنفاذ جملة من الخطط والبرامج والحراك الواسع لإنجاح محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة إضافة لتكوين لجان دائمة للعروة الصيفية والشتوية للتخطيط وللنهوض بمشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية اللصيقة به وإدخال الصناعات التحويلية وذلك بمشاركة تحالف المزارعين لتعود عائدات المشروع لمشاريع الصحة والتعليم والبنى التحتية بالولاية Advertisements ودعا إدريس وفق (سونا ) لجان المقاومة بالسعي لتوحيد جميع قوى الثورة وإحترام القانون وعدم الخوف منه في العهد الجديد عهد الجماهير حيث يستشعر الجميع بانهم حكام عبر تنظيماتهم ونقاباتهم لوضع الخطط والبرامج والميزانيات واكد اهمية القبول بالآخر الذي يعمل بوضوح وشفافية ولا” يحفر ويدس” في مرحلة الإنتقال وممارسة القانون مؤكداً إنتهاء “عهد الجز والتمكين والدسدسة والمحاباة والجهوية والنظرة الضيقة” . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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