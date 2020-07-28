اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجيز خطة عملها

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الدوري بوزارة العدل، ترأس الاجتماع مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية.

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وناقش الاجتماع الموقف العام للسودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أجاز الاجتماع خطة عمل اللجنة الوطنية للفترة من 2020 – 2023، والتي تضمنت العديد من الأهداف المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها استعداد السودان لعملية التقييم المتبادل التي ستبدأ في العام 2022.

وخرج الاجتماع بحسب صحيفة السوداني بعدد من القرارات والتكليفات فيما يلي النقل المادي عبر الحدود والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية والربط الشبكي بين السلطات المختصة في مجال المكافحة بما يعزز التعاون الوطني ويسهل عملية تبادل المعلومات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )