( تاور ) يتسلم مذكرة مطلبية من أبناء قريضة بالخرطوم

تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم مذكرة مطلبية من أبناء محلية قريضة – ولاية جنوب دارفور – بالخرطوم حول الأحداث التي شهدتها المحليه مؤخرا. وأكد عضو مجلس السيادة أنه سيعمل على متابعة تنفيذ مطالب أبناء المحلية مع الجهات المختصة بالموضوع بمجلس السيادة ومجلس الوزراء و حكومة ولاية جنوب دارفور .مشيرا أن مناطق متفرقة من السودان شهدت خلال الفترة الماضية أحداثاً متشابهة راح ضحيتها عدد من مواطني تلك المناطق. وقال ممثل وفد أبناء محلية قريضة بالخرطوم نجم الدين على إبراهيم وفق ( سونا) إنهم سلموا مذكرة تتضمن مطالب أهل المنطقه فيما يتصل بتوفير الأمن والاستقرار وإنجاح الموسم الزراعي وفتح المسارات لعودة المنظمات لتقديم المساعدات للمواطنين فضلا عن التكفل بعلاج المصابين وإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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