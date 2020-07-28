عاجل.. اجتماع هام بين لجنة التفكيك والولاة الجدد

الثلاثاء 28 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقدت اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد برئاسة الأستاذ محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة إجتماعا اليوم بالقصر الجمهوري مع ولاة الولايات الجدد .

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وأوضح صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين في تصريح صحفي أن اللقاء أكد أهمية عمل لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد في الولايات خاصة بعد توقف معظمها عن مباشرة عملها بعد تكوينها ماعدا في ولاية غرب دارفور ،مبينا أنه تم التأمين على أهداف لجنة ازالة التمكين وتم تمليك الولاة القانون الأول والقانون المعدل للجنة إزالة التمكين لسنة ٢٠٢٠ فضلا عن تمليكهم لكل المعلومات والأسس واللجان الفرعية وحوجة الولايات للجان إزالة التمكين وأهمية ذلك في تأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية وقال " لدينا إيمان قاطع بأهمية لجنة التمكين في تثبيت أسس الثورة والتغيير الذي يتوق له كل الشعب السوداني". وأمن الولاة على دور اللجنة في تفكيك النظام البائد.

وقال مناع إن تكوين لجان الولايات سيتم عبر توافق معين حيث يقوم الوالي بتسمية المسؤولين الذين يمثلون الدولة في لجنة التمكين والتوافق مع قوى الحرية والتغيير في الولايات.

وأوضح مناع أن الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد الأستاذ محمد الفكي سليمان وعد بتسلم توصيات لجان الولايات وتحويلها الى قرارات ، كما تم التأكيد على أن هناك عملاً دؤوباً تقوم به اللجنة، مشيرا إلى أن بناء المرحلة الإنتقالية يعتمد إعتماداً كليا على الحكم الولائي الى حين مجئ الشركاء في حركات الكفاح المسلح، وأبان أن هذه مرحلة جديدة في تأسيس حكم مدني ديمقراطي وتحول كامل. وقال إن إزالة التمكين ومحاربة الفساد هو الطريق المعبد الى التغيير بالبلاد.