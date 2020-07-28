ليس كورونا… الكشف عن خطر أكبر يهدد البشر على كوكب الأرض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت دراسة حديثة عن الخطر الأكبر الذي يهدد البشر على كوكب الأرض ويقلل من متوسط أعمارهم.

والمفاجأة التي فجرتها وكالة “فرانس برس” أن هذا الخطر لا يرتبط بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” الذي تحول إلى جائحة، ولا حتى انتشار الأورام السرطانية.

وأشارت الدراسة إلى أنه تلوث الهواء يخفض متوسط ​​العمر المتوقع لكل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض، بما يقرب من عامين، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، والتي قال الخبراء إنها أظهرت سوء نوعية الهواء “أكبر خطر على صحة الإنسان”.

وقال مؤشر جودة حياة الهواء إنه بينما يتسابق العالم للعثور على لقاح للسيطرة على جائحة كوفيد 19، فإن تلوث الهواء سيستمر في جعل حياة الملايين من الناس أقصر وأكثر مرضًا في جميع أنحاء العالم.

ويحول المؤشر تلوث الهواء الجسيمي – بشكل رئيسي من حرق الوقود الأحفوري – إلى تأثيره على صحة الإنسان.

ووجدت أنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في الجسيمات في الصين – أحد أكثر دول العالم تلوثًا – فقد ظل المستوى العام لتلوث الهواء مستقرًا على مدار العقدين الماضيين.

في بلدان مثل الهند وبنغلاديش، كان تلوث الهواء شديدًا لدرجة أنه يخفض الآن متوسط ​​العمر في بعض المناطق بما يقرب من عقد من الزمان.

وقال مؤلفو الدراسة إن نوعية الهواء، الذي يتنفسه العديد من البشر يشكل خطرًا صحيًا أعلى بكثير من “كوفيد 19”.

قال مايكل جرينستون ، مؤسس مؤشر جودة حياة الهواء: “على الرغم من أن خطر الفيروس التاجي خطير ويستحق كل جزء من الاهتمام الذي يحظى به، فإن الاهتمام بخطورة تلوث الهواء بقوة مماثلة سيسمح لمليارات من الناس أن يعيشوا حياة أطول وأكثر صحة”.

ويعيش ما يقرب من ربع سكان العالم في 4 دول فقط في جنوب آسيا من بين الدول الأكثر تلوثًا، وهي: بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان.

ووجدت مؤشر جودة حياة الهواء أن هؤلاء السكان سيشهدون انخفاض عمر حياتهم بمقدار 5 سنوات في المتوسط​​، بعد تعرضهم لمستويات التلوث أعلى بنسبة 44% مما كان عليه قبل 20 عامًا.