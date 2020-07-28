بوريس جونسون يحذر الدول الأوروبية من موجة ثانية لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، من موجة ثانية لفيروس كورونا في الدول الأوروبية.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن جونسون، قوله: “دعونا نوضح ما يحدث في مع بعض أصدقائنا الأوروبيين. أخشى أنه في بعض الأماكن بدأنا نرى علامات على وجود موجة ثانية من وباء كورونا”، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة.

وعلق جونسون على اقتراح العديد من الخبراء حول تقليل فترة الحجر الصحي التي تظهر خلالها أعراض الإصابة بفيروس كورونا من 14 يوما إلى 10 أيام، وقال:

“نحن نبحث دائما عن طرق لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحجر الصحي، ولكن في الوقت الراهن، من الضروري الالتزام بالإرشادات الصحية”.

وفقا لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز، تم تسجيل أكثر من 301 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة، و45 ألف حالة وفاة.