الاتحاد الأوروبي يدعو لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لبنان وإسرائيل لخفض التصعيد بعد ساعات من استهداف إسرائيل لما وصفته بخلية تابعة لـ”حزب الله” كانت تخطط لتنفيذ اعتداء ضدها.

أمستردام – سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيليب لاليو لوكالة “سبوتنيك”: “نحن نتابع عن كثب الحوادث الأخيرة في مرتفعات الجولان المحتلة عبر الخط الأزرق بالقرب من جبل دوف، هذه حادثة خطيرة تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.

وأضاف “نحن نتوقع أن يمارس الطرفان أقصى درجات ضبط النفس، بما في ذلك تجنب الخطب والتصريحات التي تزيد من التوتر، والعمل على حل سريع لخفض التصعيد الحالي”.

وأكد الناطق “دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)”. المادة السابقة مفوضية اللاجئين تطالب بتحقيق بعد مقتل 3 مهاجرين برصاص خفر السواحل الليبي المقالة القادمة بسبب تغريدة… “تويتر” يعاقب أكبر أبناء دونالد ترامب

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