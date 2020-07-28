والي الخرطوم يتوعد بحسم رافضو الديمقراطية

التاريخ: 28-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توعد والي الخرطوم أيمن خالد بحسم أي جهة ترفض الديمقراطية وأعلن عن التعامل معها بما يحفظ القانون وضمان سلامة الوطن وتعهد ببسط الحريات وإتاحة حق التعبير وأبدى ايمن خلال عملية التسليم والتسلم من سلفه د. يوسف الضي اطمئنانه بشأن المضي الي الأمام رغم عظم المسئولية Advertisements وقال وفق صحيفة أخر لحظة : (وصلنا لهذه المرحلة بعد تضحيات ونضال مستمر بدأ منذ العام ١٩٨٩م حتى تكلل بثورة ديسمبر). مؤكدا عزمهم على إنجاح الشراكة خلال الفترة الإنتقالية وتنفيذ ميثاق الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية. وشدد أيمن على أن الولايات مطلوب منها تقديم نموذج في الشفافية والقدوة والعمل كفريق واحد وفقا للمؤسسية، بالنظر للأولويات الملحة والتي تتمثل في الأمن والمياه والنظافة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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