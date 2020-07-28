خطة لتأمين عطلة العيد بالخرطوم

التاريخ: 28-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أجازت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الوالي أيمن خالد بحضور وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم خطة تأمين ولاية الخرطوم خلال عطلة عيد الاضحى المبارك وذلك بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات وشملت الخطة تأمين الاسواق ومحاربة الظواهر السالبة وضبط المجموعات المتفلتة وتأمين الشواطئ والحدائق العامة. Advertisements كما اطلع الوالي عقب تسلم مهامه وفق صحيفة أخر لحظة على خطط تأمين الولاية والتنسيق بين جميع مكونات القوات النظامية في تأمين الولاية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة واكد الوالي دعمه لهذا التنسيق وضرورة ان يسهم في بسط الامن والطمأنينة وسط المواطنين مشيرا الى ان أمن المواطن سيشكل اولوية قصوى للفترة المقبلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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