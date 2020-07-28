لجنة متابعة ملف سد النهضة تؤمن علي تأجيل التفاوض لمدة أسبوع

انعقد اليوم بمجلس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وذلك بحضور أعضاء اللجنة وزراء شؤون مجلس الوزراء ، العدل، الخارجية، الرى والموارد المائية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير عام هيئة الاستخبارات.

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واستعرض الاجتماع وفق ( سونا) موقف السودان التفاوضي خلال كل المراحل السابقة انتهاءً بالجولة الحالية برعاية الاتحاد الأفريقي مؤكدا سلامة الموقف بما يحفظ مصالح السودان.

وناقش الاجتماع خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا وأثرها على السودان و مسار التفاوض في المستقبل وأمن الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الاثنين القادم ٨/٣ وذلك لتكملة التشاور الداخلي حول هذا الملف المهم كما أمن الاجتماع على مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مُرضٍ وملزم لكافة الأطراف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )