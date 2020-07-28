حمدوك يلتقي مدير المخابرات المصرية

التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل. وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، فإن زيارة كامل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تستغرق يوما واحدا.

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وذكر بيان نشر على صفحة مكتب رئيس الوزراء بالفيس بوك أن “اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين” دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )