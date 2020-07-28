الثلاثاء 28 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رساله شفهية من شقيقه الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها و تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي نقل له تحيات الرئيس المصري. Advertisements وأطلع اللواء كامل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة . وأكد اللواء كامل أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والإقتصادية. من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالى عن شكره وتقديره لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لزيارته البلاد وحمله تحياته للقيادة المصرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| رسالة هامة من "السيسي" للبرهان.. ماذا جاء فيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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