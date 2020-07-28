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مقتل العشرات واختطاف 10 أطفال فى اشتباكات عرقية بجنوب السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

مقتل العشرات واختطاف 10 أطفال فى اشتباكات عرقية بجنوب السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

كشف مسؤول حكومى بدولة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وخطف 10 أطفال فى اشتباكات عرقية وقعت فى البلاد.

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وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، قال القائم بأعمال مفوض مقاطعة جونقلى، مابيور ماوت، إنه أصيب نحو 19 آخرين عندما هاجم رجال مدججون بالسلاح من جماعة "مورلى" العرقية، أعضاء من جماعة "دينكا بور" العرقية فى قرية ماكولكوى بمقاطعة بور فى ولاية جونقلى مساء أمس الإثنين.

وأضاف ماوت: "ما زلنا نبحث عن جثث لأن هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين"، مضيفًا أن المهاجمين سرقوا أيضًا نحو 150 من رؤوس الماشية.

ويأتى الهجوم كجزء من سلسلة طويلة من عمليات القتل بدافع الانتقام التى تقع بين الجماعات العرقية المختلفة فى أنحاء جنوب السودان، بشرق إفريقيا.

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