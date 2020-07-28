أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 11496 حالة إصابة.



وأشارت «الصحة»، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 72 حالة إصابة جديدة، وخمس حالات وفاة، و62 حالة شفاء، خلال الـ48 ساعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 11496 بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.