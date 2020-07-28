تجمّع المهنيين: قضية بسط الأمن وهيبة الدولة ما عادت تحتمل مزيداً من الدماء الغالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب تجمّع المهنيين السودانيين السلطة الانتقالية بإرسال التعزيزات الأمنية اللازمة إلى مناطق المليشيات المسّلحة، والإسراع في الوصول إلى قادتها من أجلّ إيقاف النزيف، وفتح الباب أمام حلولٍ ناجزةٍ لأسباب التفلتات وأعمال النهب والعدوان في دارفور.

وقال التجمّع في بيان أمس إنّ قضية بسط الأمن وهيبة الدولة ما عادت تحتمل مزيداً من الدماء الغالية ثمناً لها، وأنّه لا يمكن أنّ تستمر فوضى السلاح واستباحة أرواح المواطنين ونهب ممتلكاتهم وأسباب عيشهم بيد الخارجين عن القانون، دون إجراءات رادعة ومحاسبة المسؤولين، وأوضح تجمّع المهنيين أنّه لا يجوز لحكومة الثورة أنّ تتهاون إزاء هذه الجرائم التي تتسع دائرتها وتستهدف أمن المواطنين ونشاطهم الاقتصادي الذي يؤمن لهم الرزق، ويهدد وقوعها واستمرارها بمزيد من العنف الذي سيشتعل معه كامل الإقليم.