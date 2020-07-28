وزير الخارجية الإثيوبي يصدر توجيها جديدا بشأن سد النهضة وسط توتر مع مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حث وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو الدبلوماسيين الإثيوبيين على تعزيز جهودهم لتوضيح موقف أديس أبابا من قضية سد النهضة.

جاء ذلك في اجتماع مشترك عقده مع وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي ودبلوماسيين إثيوبيين في دول آسيا وأوقيانوسيا، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح الوزير، أن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيراً على مواردها المائية وعلى الدبلوماسية النشطة في الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

وتابع أن “سد النهضة هو المشروع الرائد في إثيوبيا والذي وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد”.

مضيفا “ومع ذلك، لا يزال الجهد الدبلوماسي منخفضاً في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال والكشف عن هيمنة مصر والدعاية الكاذبة ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه، وبالتالي يجب أن يكون الدبلوماسيون الإثيوبيون في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل”.

ووفقا له، فإن البلاد تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.

وقال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن سد النهضة الإثيوبي الكبير أصبح فخرًا قوميًا وأساسا للإدارة مثل هذه المشاريع الرائدة في المستقبل.

وفي إشارة إلى التأثير الإيجابي الهائل الذي سيحدثه سد النهضة، قال إن السد سيمكن من الحصول على طاقة إقليمية بأسعار معقولة لجميع المنطقة.

وتعهد الدبلوماسيون من جهتهم بالعمل بجد من أجل الاستخدام المقبول والمعقول لنهر النيل حيث توفر إثيوبيا 85 بالمئة من المياه لنهر النيل الأزرق.