الاعلان عن إجراءات جديدة لتوثيق الشهادات الجامعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن سلسلة من الإجراءات الإدارية بشأن توثيق الشهادات الجامعية، وذلك منعاً وتفادياً للازدحام والتدافُع الشّديد من قِبل الجمهور أمام مبنى إدارة القبول.

وأكّدت الوزارة وضع تسهيلات مستقبلية أهمها أن تتولى إدارات الشؤون العلمية الجوانب الإدارية والمالية كافة من خلال إرسال الشهادات والإجازات العلمية مُباشرةً إلى إدارة القبول، واختصار دور الطلاب في هذه المرحلة بأن يتسلّم شهادته جاهزة من قبل إدارات الشؤون العلمية، وذلك بالتنسيق التام بين الجامعات والوزارة ممثلة في الإدارة العامة للقبول.

وشهدت الأيام الماضية، إقبالاً كبيراً من الطلاب لتوثيق الشهادات، مما يؤثر سلباً على سلامة وصحة الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية التي مازالت قيد التنفيذ من قبل اللجنة العُليا للطوارئ الصحية بسبب جائحة (كورونا).

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