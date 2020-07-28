وكيل وزارة الصناعة يؤكد السماح بفتح صادر الجلود الخام لمدة عام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، السماح استثناءاً بتصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة، والتي سبق وتم إيقافها بالقرار رقم (6) من وزير الصناعة والتجارة في 19 نوفمبر 2018م. وأوضح عبد الله، عقب لقائه بممثلي شعبة مصنعي ومصدري الجلود ومصدري اللحوم وممثلي المدابغ الوطنية أمس، أنه ونسبة لحرص واهتمام الدولة بالمنتج والمصنع والمصدر كشركاء في صنع القرار، خرج الاجتماع بالتوافق مع الأطراف الثلاثة بالسماح بفتح صادر الجلود الخام مجدداً، نتيجة لتكدس كميات هائلة من الجلود الخام منذ العام 2018م، مما قد يعرضها للتلف.

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