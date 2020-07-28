الخارجية الإيرانية تقدم دعوة هامة لدول المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت الخارجية الإيرانية دعوة إلى دول المنطقة من خلال محسن بهاروند، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية.

ودعا بهاروند دول المنطقة والعالم إلى “عدم الانخداع بأمريكا”، مشيرا إلى محاولات الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسليحي على إيران وزيارة المبعوث الأمريكي برايان هوك إلى دول المنطقة.

وقال بهاروند في تصريح لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية: “رسالتنا إلى دول المنطقة والعالم هي ألا ينخدعوا بأمريكا”.

وأضاف “الأمريكيون يعلمون جيدا أن إيران لاعب إقليمي ولم ولن تشكل تهديدا لدول المنطقة أبدا”.

وتابع: “الهدف الأساس للأمريكيين هو تقويض الاتفاق النووي وإثارة فوضى جديدة في المنطقة”، مشيرا إلى أن “النتيجة لهذا السلوك الأمريكي غير العقلاني هو خسارة جميع دول المنطقة وما أبعد منها”. المادة السابقة أول رد من إثيوبيا على احتمال “نشوب نزاع عسكري مع مصر بسبب سد النهضة” المقالة القادمة وكيل وزارة الصناعة يؤكد السماح بفتح صادر الجلود الخام لمدة عام

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