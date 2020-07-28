وزير الخارجية يمتدح اجراءات يوناميد في معالجة التفلتات الامنية

امتدح وزير الخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل جهود بعثة يوناميد في حفظ الأمن والاستقرار في دارفور ومساهمتها في معالجة التفلتات عبر الاجراءات التي وضعتها الحكومة لفرض هيبة الدولة وحكم القانون.

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والتقى قمر الدين بمقر الوزارة بالخرطوم امس نائب رئيس بعثة اليوناميد أنيتا كيكي .

وقدمت السيدة كيكي شرحاً حول مهام البعثة خلال الفترة المقبلة بالتركيز على الأولويات المتمثلة في حماية المدنيين وعملية الانتقال لبناء السلام وفقاً لقرار مجلس الأمن 2525، وتطرقت لإنشاء مكاتب الإتصال الولائية بين بعثة يوناميد والفريق القطري والحكومة السودانية التي تم تنفيذها في منتصف العام 2019.

وتطرق اللقاء بحسب سونا، للورشة المشتركة المزمع عقدها قريباً بشأن حماية المدنيين في ضوء الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي وضعتها الحكومة والمتضمنة المحاور الأساسية للحماية المدنية من منظور شامل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)