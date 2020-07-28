قرار بفتح صادر الجلود الخام استثناءً لمدة عام

سمحت وزارة الصناعة والتجارة، بتصدير الجلود الخام والتي تَمّ إيقافها بقرار منذ العام 2018م، وخرج اجتماع ضم وكيل الوزارة محمد علي عبد الله، مع ممثلي شُعبة مُصنِّعي ومُصدِّري الجلود ومُصدِّري اللحوم ومُمثلي المدابغ الوطنية، بالسماح بفتح صادر الجلود الخام مجدداً نتيجة للكميات الهائلة التي تكدست من الجلود الخام منذ 2018م مما قد يعرضها للتلف.

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وزيادة كميات الذبيج للاستهلاك المحلي وصادر اللحوم المذبوحة بصورة فاقت الطاقات الإنتاجية والاستيعابية للمدابغ الوطنية مع ازدياد حِدّة تهريب الجلود، وأشار الوكيل إلى أنّ تهريب الجلود للخارج عبر دول الجوار أفقد البلاد عوائد صادر الجلود الخام، وأفقد البلاد أيضاً حصيلة من إيرادات رسم الصادر (15%) والتي كان يتم تحصيلها عبر المحطات الجمركية.

وبحسب صحيفة الصيحة، أوضح أنّ فتح صادر الجلود الخام سيتم استثناءً لمدة عام واحد، ومتى ما رأت الوزارة أنّ الطاقات الإنتاجية للمدابغ الوطنية تستوعب الكميات الهائلة من الجلود الخام للتصنيع مثل الدباغة ستتم مُراجعة القرار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)