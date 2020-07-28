وفاة 6 أشخاص وسقوط محول كهرباء نتيجة الأعاصير بالمناقل

ضرب إعصار عنيف محلية المناقل عصر أمس ، أدى الى مصرع (5) أشخاص بالمنطقة الصناعية شرق المناقل، الى جانب شخص آخر بمنطقه كوقيلا.

و تسببت الاعاصير أيضا في سقوط محول و14 عمود كهربائي الأمر الذي أدى الى نشر الظلام وشح في المياه لتعطل الطاقة الكهربائية .

من جهته تفقد الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي لمحلية المناقل يرافقه مقرر لجنة طوارئ الخريف بالجزيرة ومدير شرطة المحلية، تفقدوا المناطق التي تأثرت بالأعاصير، كما تفقد المدير التنفيذي بعض مناطق الهشاشة بالجاموسي والذي يشكل تهديدا موسميا لمجموعة من القرى والحقول.

ووجه المدير التنفيذي بالمحلية بحسب سونا، لجنة طوارئ الخريف بالتعاطي العاجل مع كل بلاغات الغرف الفرعية بالوحدات الإدارية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)