ضبط بائع سجائر بحوزته الآلاف من العملات الأجنبية….

الخليج 365:

تمكنت دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية من الايقاع بمتهم بمحلية أمدرمان وبحوزته نقد أجنبي .

وألقت الشرطة الأمنية القبض على المتهم واقتادته إلى دائرة الاختصاص ودونت إجراءات بلاغ في مواجهته لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحت المواد 57/أ من القانون الجنائي والمواد6/5من قانون الاتجار بالنقد الاجنبي توطئة لتقديمه للمحاكمة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية الضبطية تأتي في سياق مجهودات الادارة العامة للشرطة الأمنية في منع تداول العملات الاجنبية خارج المؤسسات الرسمية حيث توفرت معلومات لدائرة العمليات عن نشاط لشخص يباشر البيع والشراء للدولار الأمريكي وعملات لبعض الدول العربية وبعد متابعة لصيقة نجح فريق ميداني من وضع حد لنشاط المتهم وتم توقيفه بعد مبايعة صورية وضبط وبحوزته عدد 4300 دولار امريكي وعدد1550 ريال قطري ومبلغ 59880 من العملة الوطنية وذلك بالثورة بامدرمان حيث يعمل المتهم في كشك لبيع السجائر لصرف الأنظار عن نشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي