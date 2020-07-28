رحبوا بالولاة الجدد!.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفضل حاجة ان نفعل شيئا..

وأداء الولاء للقسم هو شي جيد..

نخوض فعلاً في المشكلات وتلك البدايات مهمة، ان نقرر ثم نمضي لنعبر وننتصر..

لن نعبر إذا وقفنا مطولاً على رصيف (ورد الأماني الجوة في اعماقنا فتح)..

فلن تمطر جوبا سلاما ووحدة..

ولن يعود الصادق من الامارات بالمصباح السحري..

فلنركب (الكركابة) ونسعى لتطويرها، و(كداكيتي ولا سلمبويت زول)..

انتظار (البراق) والخل الوفي لايجدي.. انتهى زمن (المعجزات) ولم يتبقي في الخيال السوداني لمقبل الأيام سوى (الانقلابات)..

المرحلة الحرجة من تاريخنا تتطلب أن نجتاز تلك الأمتار.. لا ان ننتظر..

يقوم بذمتنا أدنانا..

لنوفر الستنا الحداد ولنتجه لتحديد مطلوبات الولاة الملحة.. وهل هما:

(معيشة الناس وأمنهم)..

كما قال السيد البرهان في خطابه (الضافي) أمام الولاة

ام:

(المعيشة وازالة التمكين )..

كما قالت الانسة والي نهر النيل في بيانها (الحافي) أمام الولاة ..

⁦▪️⁩سنشاهد نسخاً ملونة من الولاة..

لن يكونوا علي قلب رجل واحد..

ولن ترضي عنهم (الهدندوة والبني عامر)..

ستتنوع مصائبهم ولن تكون ذات طبيعة واحدة..

(غير العذاب الوان)..

فكلهم (جابهم الدرب)..

و(الدرب بجيب وبجيب)..

⁦▪️⁩كلهم دخل التوليفة (بي فرق بنط)..

لكن قبل إجراء الحساب العسير واستيفاء (التفاكير) علينا أن نعاملها كانها فرصة الامتحان الأخير..

و(البحل امو كلو كويس)..

الا ان نضحي بالأم..

صحيح ان الولادة متعثرة وثمة شكوك حول الشرعية واختلاط الأنساب ولكن يجب ألا ننسى أنها حكومة انتقالية ليس أكثر..

ينبغي عدم تحميلها وزر اخري..

حاولوا تصفير العداد..

و(قدموا البيضاء)

العناية المكثفة مطلوبة لتجاوز حالة الولايات المستعصية..

اهلنا هناك يستسلمون للتآكل..

ولا يعرفون لمن الشكاية..

وعلي الولاة ان يفكوا الخناق من حول المركز لا ان يزيدوه..

ولهم مثل الذي عليهم..

نساعد التعينات بـ(جكة)..

سكة الاستقرار واضحة المعالم الا من ابي!!!.

⁦▪️⁩فلنتغاضي عن كل الصغائر ونعصر على (قلبنا) و(نمصر لينا ليمونة).. ونلوك القرضة ونمسك فيهم..

لا أن (نقسم المقسم).. و(نفرتك المفرتك).