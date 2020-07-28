دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الاخ الزميل شمس الدين الأمين طنطن كثيرا عبر اذاعة هوي السودان امس ورفد المستمع بمعلومة غير صحيحة وغير دقيقة بقوله أن الاتحاد العام قرر استئناف النشاط دون إذن السلطات الصحية وزاد في تضليله للمستمع متوعدا الاتحاد بالويل والثبور وعظائم الأمر متحدثا باسم أحد المسئولين بوزارة الشباب وقال الاتحاد سيعاقب بالقانون ولعلم الاخ شمس فقد اطلعت بنفسي ومعي عدد من الزملاء بينهم اسماعيل حسن ومعتصم محمود علي خطاب رسمي تسلمه الاتحاد من اللجنة العليا للطوارئ الصحية يسمح باستئناف النشاط والخطاب بتوقيع د تاور عضو المجلس السيادي والخطاب تم عرضه داخل اجتماع مشترك بين الاتحاد العام ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة واطلع عليه ممثل وزارة الشباب والرياضة لذلك كان غريبا أن يقول أحد المسئولين بوزارة الشباب أن الاتحاد قرر استئناف النشاط دون علم السلطات الصحية ودون موافقة وزارة الشباب

** وزارة الشباب والرياضة لا دخل لها بعودة نشاط كرة القدم بعد أن أخذ الاتحاد العام موافقة من اعلي جهة صحية وقرار استئناف الدوري الممتاز أصبح قرارا فنيا لا دخل لأي جهة به سوي الاتحاد

** من يستمع إلي حديث الاخ شمس الدين يقر ويعتقد أن الاتحاد العام يديره مجموعة من المجانين يعملون وفق

مزاجهم ويقررون في شأن عودة النشاط بمزاجهم .

** خطاب لجنة الطوارئ الصحية موجود بمكاتب الاتحاد العام لكل من يود الاطلاع عليه وخداع المستمع والقارئ بالعبارات الرنانة لن يجد وغير مقبول

** الاتحاد العام قرر استئناف النشاط في منتصف أغسطس ولن يتراجع عن هذا القرار وحالات كورونا وسط عدد من اللاعبين لن تمنع استئناف النشاط والاتحاد وجه بفحص جديد للمصابين بمستشفي تخصصي كبير وان شاء الله كل النتائج تكون سلبية

** هنالك زملاء أصحاب أجندة ويحاربون د كمال شداد بشتي الأساليب وهم من يرجون الآن لحالات كروونا ويحرضون السلطات الصحية لإيقاف النشاط ونحن كما زكرنا من قبل لسنا مع شداد في كل شيئ وانتقدنا اقتراحه باكمال الدوري الممتاز بنظام المجموعتين ولكن لا يمكن أن نروج للاكاذيب والشائعات ونخدع القارئ بالقول أن الاتحاد لم يتسلم خطاب رسمي من السلطات الصحية بعودة النشاط

** الحق الثابت لا يجرفه الطوفان …عبارة اهديها لبعض الزملاء

** الدوري الممتاز عاد في المغرب وفي الجزائر وفي قطر وفي معظم دول أوروبا ويعود في مصر والسعودية بعد ايام رغم انتشار كورونأ والحياة لن تتوقف وفي تلك البلدان الأندية تحترم قرار الاتحاد والصحافة تحترم قرار الاتحاد وهنا في السودان ( العوة) شديدة لان أعداء كمال شداد كثيرون جدا ولان الصحافة الرياضية تروج للكلام الفارغ وتعمل بعقلية هلال مريخ بدلا من مساندة الاتحاد …وطبعا سيردوا علينا بالقول أن الإمكانات الصحية في قطر والمغرب ومصر وغيرها كبيرة وان السودان لا حول له ولا قوة ..وهذه حجة واهية

** حالات كورونا وسط عدد من اللاعبين كلها حالات اشتباه ولن تلغي الموسم

** وزارة الشباب والرياضة لماذا في حالة عداء مع الاتحاد العام

** مؤتمر صحفي خطير لدكتور شداد نهار اليوم …تعالوا بدري

** المريخ والهلال أوقفا التدريبات وطالب المدرب ( الكبير ) الفاتح النقر مدرب الهلال بالغاء الموسم …يا سلام

** سمعنا وقرأنا عن نهاية العمل في تأهيل ملعب المريخ المقفول لأكثر من نصف عام ولكن ما زال المريخ يتدرب في ملعب المهندسين وأحيانا ملاعب اركويت والصحافة

** سنسأل في كل يوم عن العشرة دكاكين التي يتم تشييدها في الجهة الشرقية لاستاد المريخ ..تابعة لياتو جهة يا الصادق مادبو واللواري والقندرات التي تحتل الجهة الغربية من الاستاد إلي متي

** سبعة مدربين اشرفوا علي تدريب المريخ خلال سبعة أشهر من بينهم آيات عبدالملك وابراهومة وجمال أبو عنجة والمسلمي مكرر ومن الطرائف أن مجلس إدارة النادي المحترم أعاد المسلمي بعد اعتذاره عن ما بدر منه تجاه أعضاء المجلس ودخل في نفس الوقت في مفاوضات مع مدرب تونسي آخر يدعي شخارم ولكن عاد المسلمي بأمر من مادبو وعلي اسد فيما يبدو ولا نستبعد التعاقد مع مدرب آخر قبل نهاية الموسم اذا كان هنالك موسم

** الفرنسي فوليد مدرب المنتخب الوطني عاد للخرطوم بعد أن شارفت الفترة الأولي من الاعداد علي النهاية وتنتهي اليوم تحديدا

** اشرف الكاردينال ترك الجمل بما حمل للكوارتي والبرير والخندقاوي وبقية الجماعة ورفض رفضا قاطعا الاستمرار ولا دقيقة بعد انتهاء فترة مجلسه وفي هذا خسارة كبيرة للهلال والعزاء أن اسم الرجل سيظل محفورا في ذاكرة الجماهير وكل من يدخل الجوهرة الزرقاء أو يشاهدها يزكر الكاردينال الذي دخل تاريخ الهلال من أوسع أبوابه

** صابر الخندقاوي يتطلع لرئاسة الهلال وربنا يسهل

** مساء أمس ورغم الحظر انعقد ملتقي الأهلة بدار الشرطة وتحدث كل أعداء الكاردينال عن مستقبل الهلال

** فاروق جعفر ايقونة الزمالك ونجم الكرة المصرية في السبعينات فضح الكورة المصرية فضيحة وهو يتحدث بكل صراحة عن تواطؤ الحكام الأفارقة مع الأندية والمنتخبات المصرية وعليه فالهلال هو بطل أفريقيا عام ٨٧ وليس الأهلي المصري الذي تلقي مساعدة كبيرة من الحكم المغربي لآراش

** العوام سيد احمد سوداني يعمل مدربا في قطاع الناشئيين بنادي مانشستر ستي الانجليزي وقد أحرز نجاحا كبيرا تحدثت عنه الصحف الانجليزية…نحييه من علي البعد

** عبد المنعم أبو الدقيق لاعب وسط حريف وفنان بالنادي الأهلي مدني وبدأ الصراع حوله بين أندية العاصمة..خلو بالكم منو يا اسد

** الحاصل يجعلنا ندعو الله سبحانه وتعالي في كل صلواتنأ أن يحفظ السودان أرضا وشعبا

** بعد عودتي من صف العيش هذه المرة استمتعت برائعة محمد وردي

( وا اسفاي ) ده جن عديل

** عشان ما تبكي ببكي انا واحاكي الطرفة في نص الخريف بكاي

** آخر دبوس

** بعد شهرين ثلاثة ستقول جماهير الهلال يا حليل الكاردينال ..