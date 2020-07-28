وداعاَ العهد البائد ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

يقول الخبر : اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم توجيهاً لكافة الاتحادات الوطنية بتفعيل لائحة النزاهة والتي اشترطت خلو صحيفة اعضاء مجالس ادارة الاتحاد واعضاءه من الادانة بجريمة تمس الشرف والأمانة .. انتهى الخبر ، وهذا الخبر دق اخر مسمار في نعش المحاولات التي قامت بها استشارية الخديوي من اجل ان يظل الرجل رئيسا للهلال عن طريق لجنة التطبيع ، تلك المحاولات لم يرض عنها شعب الهلال فجاء الفرج من الاتحاد الدولي لكرة القدم ويبقى السؤال ماذا سيفعل بروف جلال ونائبه محمد حلفا في تلك التوجيهات ؟ هل سيضربون بها عرض الحائط بمثلما سعوا من اجل الابقاء على الخديوي رئيسا للجنة التطبيع او التمديد لمجلسه بفضل جائحة كرونا ؟

الامر انتهى تماما ولم يبق امام الاتحاد سوى تنفيذ توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لانهم اي اعضاء الاتحاد ان حدث اي شئ يسارعون بث الرعب والخوف ويرفعون عصا الاتاد الدولي لكرة القدم في وجه اي فرد او ناد يخرق القانون ، فماذا هم فاعلون ياترى ؟ هل سينفذون ؟ ام سيراوغون كما فعلوا من قبل في قضية نادي الهلال .

بالامس كان اليوم الاخير للخديوي رئيسا للهلال ، ومن اليوم بات الرجل يحمل لقب (رئيس سابق) وقبل اغن تنقضى فترته بـ(24) ساعة امر انصاره بمسح صورته اعلى المقصورة الرئاسة التي لم يجلس عليها احد سواه منذ انشائها وافتتاحها في العام 2018 وحتى لحظة مغادرته كرسي الرئاسة بنادي الهلال ، امر بمسح صورته بنفسه حتى لا ياتي احدا من بعده ليمسحها ففضل ان يكون اخر عمل له بالهلال هو مسح تلك الصورة ، فربما يكون الرجل خائفا من خلفه بمسحها او تشويهها ففضل القيام بهذا العمل لوحده ، وعندما قام شباب اولتراس بمحاولة لمسح تلك الصورة ابان الاعتصام الشهير اعتبر انصار الخديوي ان ما قام به شباب اولتراس عملا اجراميا يستحق العقاب ، فعل نعتبر ان ما قام به الرجل يقع تحت طائلة العمل الاجرامي ؟؟؟

الان يا مدير عام وزراة الرياضة في عهد حكومة الثورة بات هناك فراغا اداريا بنادي الهلال ، فهل تنتظرون كما ظل الوزراء السابقون يفعلون ؟ ام تقوم اليوم قبل الغد بتكوين لجنة تسيير لنادي الهلال اكبر الاندية السودانية الذي لا يحتمل وضعه الاداري اي تلكؤ بل يحتاج الي سرعة اتخاذ القرار لاسيما ان هناك استحقاقات مهمة تنتظر الفريق على مستوى الدوري الممتاز وعلى مستوى كاس السودان ثم التسجيلات نهاية سبتمبر المقبل ، كل هذه الاسباب وغيرها سيدي المدير تدفعك التعجيل بتكوين لجنة تسيير لنادي الهلال لتباشر عملها لان ما ينتظرها كثير .

الان يمكننا ان نقول وبثقة تامة ان الهلال ودع عهدا مظلما لا اعتقد انه سيعود من جديد ، عهدا استبيح فيه الهلال لكل من هب ودب ، عهدا كانت الكلمة الاوى فيه لفرد واحد لا يسمع الا اصوات المقربين منه ، عهدا كان رائ اعضاء المجلس لا يوحذ به ، بل لا تتم مشاورتهم اصلا ، عهدا وصل فيه المستوى الفني للفريق الي ادنى مستوياته منذ سنين عددا ، عهدا كانت الوعود الكذوبة هي التي تسيطر على القرارات ، عهدا اغلقت فيه ابواب نادي الهلال امام الاعضاء والرواد طيلة فترة حكمه ، عهدا تشرد فيه اعضاء الجمعية العمومية ورواد النادي ، عهدا يخرج فيه الرئيس على الهواء ليشتم فيه رواد النادي .

عهدا يشتري فيه رئيس النادي قناة النادي ويمنح النادي (30%) من الارباح ويستاثر هو وشركاته بـ(70%) من مواردها ، وان سأت اي عضو من اعضاء المجلس عن تلك القسمة الضيزي يفتحون افواههم ببلاهة لانهم لا يستطيعون ان يقولوا شئيا خوفا من لسان السيد الرئيس ، وخوفا من الاقلام الداعمة له .

اخيرا اخيرا ..!

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بحمد الله انتهى هذا العهد بلا رجعة ، وسيعود الهلال كما كان قائدا ، ورائدا للكرة السودانية ، سيعوزد الهلال حضن ابناءه الذين لم يضعوا صورهم على اعلى المقصورة ، ولم يسئوا لرواد النادي ، ويعاملون الجميع بكل ادب واحترام

بحمد الله انتهى هذا العهد الذي حوربت فيه الصحافة الرياضية ، فالاخبار ، والتدريبات ممنوعة لاي صحيفة تتجرأ وتوجه نقدا للسيد الرئيس ، حاربوا معظم الصحف الا تلك التي تسبح بحمدهم ، وكان لـ(قوون) النصيب الاكبر من المقاطعة للاسف الشديد، قاطعوها لانها لم تسبح يوما بعهد الخديوي ، لان هلاليتها هي التي تتجكم في اخبارها ورائ كتابها .

اخيرا جدا ..!

بالامس وقعت تنظيمات الهلال الحرة على وثيقة العهد الجديد ، وكان حضورها مشرفا للغاية ، تعاهدوا جميعهم للخروج بالهلال من تلك (الحفرة) التي قام بحفرها الخديوي ليقع فيها كل من يعارضه ، تعاهدوا من اجل الهلال ومن اجل رفع شأنه ، هي وثيقة بين اهلة خلص هدفهم الاول الهلال ، خاطبهم الحكيم ، والبرير ، وكان الارباب عبر مناديبه يراقب ، ثم كانت ارحل ، ووحدة الهلال كانت حاضرة ، اما الصدارة فهي الام الرؤم التي جمعت ابنائها حولها ليعود الهلال كما نحب ونبتغي .

نواصل

اروع مافي السجود انك تهمس فيسمعك من في السماء

سبحانك اللهم وبحمدك