ألاحداث في الاتحاد بدون رتوش.. بقلم معاوية عيسى

الخليج 365:

* لا يمر يوم إلا ويكون هناك حدث جديد في اضابير اتحاد الكرة السوداني ومن خلال المتابعة بتنا نشفق علي حالة هذه المؤسسة العريقة والكبيرة والتي أصبحت بؤرة للصراعات والعشوائية في تسيير دولاب العمل

* نبداء بالأمين العام وآخر تقليعاته حيث بعث سيادته برسالة إلي رئيسة لجنة الحوكمة بالفيفا واخبرها بان شبكة النت في السودان ضعيفة جدا وبالتالي يصعب ارسال المخاطبات عن طريق الإيميل ويفضل أن تكون المراسلة عن طريق تطبيق الوانساب

* تخيلوا حجم الفهم قدر شنوا

* اين اختفي خطاب وزارة الصحة الاتحادية بخصوص عدم إمكانية عودة النشاط في الوقت الراهن نتيجة لتفشي الوباء وهل صحيح أن الأمين العام اخفي الخطاب من أعضاء ونواب الرئيس بإيعاز من شخصية نافذة في المجلس

* لماذا لم يخطر رئيس الاتحاد مجلس ادارته بالشكوي التي تقدم بها ضد وزيرة الشباب والرياضة للبرهان وما الغرض من هذه الشكوي وهل صحيح أن الفرحان بشر الرئيس بإقالة الوزيرة في التعديل الوزاري الاخير

* كانت ردة فعل الوزيرة عنيفة وهي تقرر رفض استضافة بطولة سيكافا

* الاتحاد لم يحترم الوزيرة عند ما قرر استضافة البطولة ولم يخطرها بهذه الخطوة الا بعد فترة طويلة وتم ارسال الخطاب بالسيرك وحمله احد الموظفين

* الوزيرة ردت الصاع صاعين وأرسلت خطاب الرفض بواسطة احد عمال الوزارة

* الفرحان طبعا لعب دور الولد الشقي وحمل الشكوي الوزيرة وجري بها للقصر الجمهوري

* الوزيرة ومنذ تعيينها لم تتدخل مطلقا في عمل الاتحاد وظلت تنأي بنفسها من اي صراع وحتي التعديلات التي تمت في قانون الشباب والرياضة الجديد واقتراحات الاتحاد العام تمت الموافقة عليها

* وضح أن الاتحاد اصبح يصارع في الا شي ومن اجل خلق بطولات في غير معترك

* استنكار أعضاء مجلس الإدارة ونواب الرئيس لخطوة الرئيس بشكوي الوزيرة يؤكد أن هناك جناحان متصارعان والمستفيد من هذا الصراع العضو الذي اصبح المقرب جدا من الدكتور شداد بعد أن نجح في إبعاد كل أصدقاء الرئيس وحرسه القديم

* الغريب في الأمر أن بعض أعضاء المجلس ما زالوا حتي الان لا يعلمون بمضمون وفحوي الشكوي

* هل يعقل تصل تكلفة معسكر المنتخب الوطني خلال فترة الاسبوع أكثر من اثنين مليار جنيه والمحصلة النهائية لا شي وحتي مدرب المنتخب وصل قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة المعسكر

* مليار وأربعمائة ألف قيمة إقامة المنتخب في فندق برازافيل وعليكم أن تتخيلوا لو خصص هذا المبلغ لصيانة وتأهيل وتأثيث فندق الأكاديمية بافخر وافخم الاثاثات لكان الوضع تغير

* إهدار أموال الاتحاد بهذه الطريقة امر مؤسف ولو كان الغرض من هذا المعسكر هو تجهيز المنتخب كان يمكن أن يكون الأمر مقبولا ومهضوما ويصبح في مصلحة المنتخب

* نري أن دكتور شداد جامل رئيس لجنة المنتخبات الوطنية كثيرا في إقامة هذا المعسكر عديم الجدوي

* معقولة تمارين ( سويدي ) زي ما قال برقو تكلف خزينة الاتحاد اثنين مليار جنيه

اتجاهات اخيرة

* الاجتماع الذي انعقد يدار الشرطة يوم أمس وضم كافة التنظيمات الهلالية وتم التوقيع علي الوثيقة تؤكد أن قطار الهلال بداء وضعه في مساره الصحيح

* منذ زمن طويل لم يلتئم شمل الاهلة الا يوم أمس ومن أجل هدف نبيل وسامي

* هل نشهد مجلس وفاقي يضم كافة تنظيمات وروابط الهلال وبقيادات ودماء جديدة قادرة أن تقود النادي إلي تحقيق حلم وتطلعات جماهيره

* ندين ونستنكر حديث المدعو الطاهر احمدون العضو الكمبارس في لجنة الكاردينال الاستشارية الذي أساء لأهل الهلال وكل ما يخالف الرئيس في الرأي

* احمدون بعد أن أصبح منسيا اراد ان يعيد بريقه بالإساءة إلي الشرفاء

* احمدون اشتهر بالتطبيل لجميع الرؤساء وشهود عيان أكدوا بأنه ذرف الدموع في اجتماع منزل الخليقة مختار مكي

* أيام مجلس عبد الرحمن سر الختم جاء بعض شباب الروابط للطاهر احمدون في محله بالمنطقة الصناعية للمساهمة في ايجار بص للمشجعين إلي كسلا فوعدهم الرجل في اليوم التالي وعند حضورهم وجدوا المحل مغلقا وظل مغلقا لأكثر من اسبوع

* شعلان الهلال بني شهرته واسمه في المنطقة الصناعية باسم الهلال