طرد وإبعاد (114) شخصا متهمين في تأجيج النزاعات القبلية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدرت محكمة حلفا الجديدة الجنائية احكاما بالسجن ثلاثة اشهر فى مواجهة (114) متهما بتاجيج النزاع القبلى بحلفا الجديدة وكانت المحكمة برئاسة القاضى هيثم جلال النور توصلت الى الى ادانت المتهميين بالشغب و الاخلال بالامن والسلامة والازعاج العام وقررت المحكمة ابعادهم بعد ان ثبت انهم لا ينتمون الى اى المكونين القبليين فى المنطقة وانهم ساعدوا فى تاجيج النزاع القبلى فيما براءت المحكمة (28) اخرين في التورط فى الاحداث وكانت السلطات الامنية اوقفت المتهمين عقب الصراع القبلي الدامي بين النوبة والبني عامر وراح ضحيته مواطن وجرح اكثر من 20 آخرين واكدت المصادر ان المحكمة تتواصل لمحا كمة اربعة متهمين اخرين متورطين فى الاحداث وضبطت بحوزتهم سلاح بندقية وثلاثة مسدسات وكانت القبلتين وقعتا ما يعرف ( بالقلد ) مع المكونات الاثنية بالمنطقة تحت اشراف المجلس السيادى. المادة السابقة حميدتي..كوز يدعي الشفافية..!.. بقلم نادر عطا المقالة القادمة حميدتي : إستقرار سعر الصرف بات ضرورة ملحة

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