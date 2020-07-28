حميدتي..كوز يدعي الشفافية..!.. بقلم نادر عطا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قال المهندس نصرالدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد العام للكرة ورئيس اللجنة المالية والتسويق في احدي تصريحاته، بان الملف المالي في الاتحاد يدار بشفافية كاملة وكل من يرغب في تناول هذا الشان نرحب وجاهزون لاطلاعه وتمليكه المعلومة الصحيحة.

* وبدورنا نسأل أمين مال الاتحاد، هل حضرت لاجتماع مجلس الادارة الاخير بعربة الماموريات الخاصة باتحاد الكرة وبوقود وأموال الاتحاد، وهل صحيح قامت العربة بإرجاعك لمسقط راسك مدينة النهود،اليست هذه اموال الاتحاد التي تدار بالشفافية، وهل ما تم اجراء عادي مع جميع اعضاء مجلس الادارة أو نواب الرئيس.

*وهل يا حميدتي هنالك عربة خاصة باتحاد الكرة وهي جزء من اموال الاتحاد موجودة الان في مدينتك، يتم استخدامها في الزراعة الخاصة بك، وهي عربة بوكس ما زالت موجودة عندك تعمل في مشروعك الزراعي الخاصة.

*كيف قمت يا سيد حميدتي بشراء ثلاثة عربات للاتحاد بالدولار، وهل هذا لا يعارض قانون التعامل الاجنبي الذي حوكم به رئيس حزبك المخلوع المدان،علما بأنك احد ازرع حزبك الفاسد في امانة الشباب وكنت الأمين العام حتي سقوط حزبك والذي عن طريقة تم تدمير الرياضة وتمكينها بشاكلتك و الفرحان برقو وعامر الذي لم نرى له اي عمار وبقية الفشلة الذين دخلو للرياضة كالسرطان.

* هل تعلم يا كوز أن اتحادك قام بشراء عدد ثلاثة عربات، اثنين منهم اكسنت ٢٠١٨ وبوكس دبل كاب ٢٠١٩ بمبلغ مائة الف دولار ومائة وخمسون الف جنية، كيف تمت عملية السداد بالدولار يا حميدتي، ورينا مش قلت شفافية.

* نتمني ان يرد علينا امين خزينة اتحاد الكرة بذات الشفافية التي ادعي ان اتحاده يستهدمها في عملية الصرف، ونتمني ان يقوم هذا الكوز بنشر الخطاب الذي زعم بانه موجود بخصوص مبلغ العشرين الف دولار الخاصة بمكتب الرئيس وليس لمطبخة، وهل قام شداد زمانة بالسماح لزوجتة ابتسام حسب الرسول باستلام المبلغ الدولاري.

* الكوز حميدتي قال قبل فترة بانه بصدد رفع مذكرة للفيفا ضد رئيسه شداد وذكر بان هنالك مخالفات وفساد لرئيس الاتحاد، نسأله ماذا حدث بخصوص هذه المذكرة، افتينا يا ملك الشفافية.

*هذا الكوز بشفافيته المضىروبة ودعم وتمكين الحزب المخلوع، تسبب في تجميد الكرة السودانية وقال أبان ادارة الكيزان الحرامية للبلاد بكل عنجهيه مقولته الشهيرة “الرهيفة تنقد”،

*كرة القدم السودانية يديرها امثال هذا الكوز المدعي والدخيري وحسين ابوزبد ورمزي القضارف القفل تلفونة في الاجتماع الاخير، ومقسم القطينة وعمار ربك وخلفهم عاطل لاعمل له سواء نقل القولات الي بروف زمانة، صدق او لاتصدق هولا من يديرون كرة القدم السودانية.

* أخيرا.. الكيزان مكنوا أمثال حميدتي بتدخلاتهم في الشان الرياضي الذي فقد بريقة واهليتة وديمقراطية، هذا القطاع النظيف دخله امثال الفرحان برقو الذي اصبح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بلا اي سيرة رياضية او ادارية، واتمني من يساندون هذا الوافد علي الوسط الرياضي ان يذكرو لنا سيرتة الرياضية.