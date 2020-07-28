د. إبراهيم الأمين: حزب الأمة القومي يسعى للحفاظ على حكومة الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جدد حزب الامة القومي موقفه الرافض لدعم اي عمل او نشاط يمس حكومة الثورة بقيادة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك
واكد د. إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي لدي مخاطبته الاثنين اللقاء التنويري حول المشهد السياسي وتحديات الفترة الإنتقالية الإلتزام عدم دعم أي عمل يمس حكومة الثورة.
وقال انهم ليسوا طرفا في أي صراع او إنقسام وانهم ليسوا في خانة المعارضة بل يسعون للحفاظ على حكومة الثورة ودعمها ودعا لتوحيد أبناء الجزيرة في الداخل والخارج للمساهمة في تنمية الولاية وتعميرها والتوجه نحو المستقبل والبحث عن مشروع يجمع كل أبناء الجزيرة
وأكد أن مشروع الجزيرة غير مسار الحركة الإجتماعية في السودان ودعا لأهمية البعد الولائي في الإدارة والتخطيط لمشروع الجزيرة.
وأقر الأمين بالخلافات داخل المنظومة الحاكمة وأرجع ذلك لأسباب حزبية وشخصية لاعلاقة لها بمصالح الناس وبالتقصير في عدم تكوين المجلس التشريعي وعدم تكوين مفوضية السلام مما أدى لتعويم قضية السلام .
وأكد ضرورة دراسة نقدية للفترة السابقة بتعزيز الإيجابيات وإيقاف الأخطاء وقال إن مدخل السودان للمستقبل الوحدة الوطنية تحت مظلة مشروع وطني وأشار لأهمية إصلاح الأحزاب لتبنى من القاعدة وإدارة حوار حر مستمر حول قضايا الوطن الكبرى وتنفيذ برنامج إسعافي لمواجهة قضايا المواطن الحياتية .
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