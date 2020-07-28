عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

دارفور”تنزف”

النائب العام: مجزرة”الأبيض” جريمة ضد الإنسانية

حميدتي يكشف عن مافيا لتدمير الاقتصاد ويحذّر من”فرتقة البلد”

“18” من الحكام المدنيين يؤدون القسم أمام البرهان وحمدوك

تلاعب وتزوير في قطعتين بأراضي دار السلام وتورّط محامية

المواكب

قيادات تتحصّل أموال من الزكاة بأمر المخلوع

الدقير: الوضع يدعو للقلق على مسيرة الثورة

النائب العام: مجزرة الأبيض جريمة ضد الإنسانية

إبراهيم الأمين: اختيار والي للجزيرة أخرجني من مأزق كبير

حميدتي: مافيا تسعى لتدمير الاقتصاد ولن نلتفت للتهديدات

النيل الدولية

أمطار ثلجية بولاية شرق دارفور تؤدي إلى مقتل طفلة

توجيه الولاة بالشروع الفوري في معالجة التحدي الأمني

وزير الري: الجانب القانوني اكثر الموضوعات تعقيداً في مفاوضات سد النهضة

الدقير:ماتحقق بعد أكثر من عام من نجاح الثورة دون الطموح

عطلة العيد للمصارف من الخميس وحتى الاثنين

اجراءات جديدة لتوثيق الشهادات الجامعية

صحيفة القوات المسلحة:

دقلو : مافيا اقتصادية تسعي لتدمير البلاد

رئيس هيئة الأركان : التخطيط مستمر لتطوير القوات المسلحة

الولاة الجدد يؤدون القسم

آخر لحظة

تهديدات بتصفية حميدتي وتحذيرات من (فرتقة البلد)

الشيوعي: حمدوك بطيء ووزيرالعدل ضل الطريق

ضبط بائع سجائر يتاجر في آلاف الدولارات

الأمة: لا صلاحيات للولاة مع قانون الطواريء

عطلة العيد من الخميس إلى الإثنين

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الوطن

حميدتي :واجهنا تهديدات بالتصفية ولكن لن نتراجع عن خدمة البلد

الحلو: وحدة السودان مرهونة بفصل الدين عن الدولة

حمدوك يكشف عن تكوين قوة مشتركة لنشرها في دارفور

مجلس الوزراء يعلن عن عطلة عيد الأضحى

أخبار اليوم

حميدتي يهدد بالكشف عن مافيا لتدمير الاقتصاد.

الصحة تعلن إرتفاع مقلق في حالات الإصابة بكورونا.

الصناعة تسمح بتصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة استثناءا لمدة عام واحد.

حزب البعث الأصل: تجمع المهنيين لم ينسحب من قوى الحرية وتصرف المجموعة المنشقة يعبر عن ضيق أفق نضالي وسياسي.

وزارة الري: تحفظ السودان على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا.

زعيم البعث: انقسامات الحرية تفتح شهية أعداء الثورة.

السوداني

الدقير: التعديل الوزاري بتغيير الأشخاص دون تعديل المنهج لن يُغيِّر الواقع

التعليم العالي: إجراءات جديدة بشأن توثيق الشهادات الجامعية منعاً للازدحام والتدافع

“حميدتي”: مجموعات تعمل على تعطيل النهوض بالاقتصاد الوطني

الأمة القومي يرفض أي نشاط أو عمل يمس حكومة حمدوك

المهدي: سنفرض الانتخابات

المهدي: حكمنا على أداء الحكومة بالفشل

المهدي: حاولت إنقاذ البشير (4) مرات ويستحق ما ناله من أذى

الشرطة : السجون الجديدة شيدت وفقاً للمعايير الدولية

والي نهر النيل: سنعمل على إزالة التمكين وكل أشكال القمع في الولايات

الانتباهة

حميدتي: تلقيت تهديدات بالتصفية

الطب العدلي: تحديد المقبورين من شهداء 28 رمضان في المراحل الأوّلية

التربية والتعليم: بدء تصحيح أوراق الامتحانات بعد العيد

مياه الخرطوم: ارتفاع”المنصات” يتسبّب في أزمة المياه بالولاية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يشهد تدشين اول شحنة صادر للذهب

دقلو : يتهم مافيا اقتصادية تسعي لتدمير البلاد

التعايشي يبحث مع نائب رئيس بعثة اليوناميد سير عملية السلام بجوبا

عضوا السيادي مولانا قاضي وعائشة يخاطبان ملتقى البناء الوطني

حمدوك: تعيين الولاة المدنيين تم عبر مشاورات واسعة وتوافق

حمدوك يدعو لمناقشة مشروع وطني كبير للحفاظ على وحدة السودان

حمدوك يثمن دور القائمين على مبادرة ملتقى جامعة الخرطوم

وزير الخارجية المكلف يلتقي نائب رئيس بعثة اليوناميد

الولاة المدنيون الجدد يؤدون القسم

الولاة المدنيون يؤكدون اهتمامهم بقضايا معاش الناس وبسط الأمن والاستقرار

والي الجزيرة يستهل عمله بزيارة أُسر الشهداء بالولاية

والي وسط دافور…إعتماد الكفاءة والنزاهة لشغل الوظائف والسلام الإجتماعي أولوية

مانيس يرأس اجتماع منسقات ملتقى نساء دارفور

التربيه بالخرطوم.. تواصل عبر الخارجيه للترتيب الجيد لامتحانات الأساس لطلاب الخارج

الشمالية تكمل استعداداتها لاستقبال الوالي الجديد

وزارة الري: تحفظ السودان على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا

بنك السودان :عطلة العيد للمصارف من الخميس وحتي الاثنين

النائب العام يكشف عن انشاء نيابه عامه بكل محلية

فدوى: ملتقى البناء الوطني عملية تشاورية لضمان نجاح الفترة الانتقالية

أسعار خراف الأضاحي تتراوح مابين 12ـــ 30 ألف جنيه

السماح بتصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة استثناءا لمدة عام واحد

مقتل وجرح العشرات بمستيري ومجلس الأمن والدفاع يحرك قوة بصورةعاجلة

الشرطة الأمنية تضبط نقد اجنبي بحوزة متهم بولاية الخرطوم