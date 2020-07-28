فيفا تطبق معيار النزاهة لاعضاء مجلس الاندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم توجيهاً لكل الاتحادات بتفعيل لائحة النزاهة والتي اشترطت خلو صحيفة اعضاء مجالس ادارة الاتحاد واعضاءه من الادانة بجريمة تمس الشرف والأمانة . الأمر الذي حسم بشكل قاطع بابتعاد عددا من الشخصيات المرموقة والتي ارتكبت جرائم تمس النزاهة والامانة كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الاتحاد السوداني سيطبق المعيار باثر رجعي ويطالب اعضاء مجالس الاندية والاتحادات باحضار صحيفة خالية من الحرائم التي تمس النزاهة والامانة والشرف.

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