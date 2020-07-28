د.شداد: لا اتجاه لالغاء بطولة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد رئيس اتحاد الكرة، كمال شداد، في تصريحات خاصة لـ(سودان فيرست)، عدم وجود أي اتجاه لإلغاء الدوري خلال الوقت الحالي، مشيراً إلى أنهم يتابعون الموقف وسيتخذون قرارهم في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق اليوم، أوصى رئيسا المريخ والهلال بتعليق الدوري الممتاز أو إلغائه بالكامل، سيما عقب ظهور حالات إصابة بـ(كورونا) في لاعبين بالفريقين. وطالب شداد بإعادة فحص (كورونا) لمنسوبي الاتحاد العام بمستشفى علياء التخصصي بأم درمان. وشكك رئيس الاتحاد العام في الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة الولائية على عدد من أندية الممتاز، وطالب الأندية بإعادة هذه الفحوصات مرة أخرى للتأكد من صحتها

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