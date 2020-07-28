تقنيو هيئة البحوث الزراعية بود مدني ينفذون وقفة احتجاجية لتصحيح أوضاعهم الوظيفية

نظّم تقنيو هيئة البحوث الزراعية بالجزيرة، وقفة احتجاجية، دافعين بعدة مطالب من بينها ترقية بيئة العمل وتحسين أوضاع العاملين، وتصحيح أوضاعهم الوظيفية، لافتين إلى الظلم الذي لحق بهم خلال العقود الماضية.

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من جانبها، قالت د. آمنة الباقر، إن لديهم مطالب مشروعة يأملون من الحكومة الانتقالية ان توليها اهتماماً في ظل ثورة التصحيح، مشيرة إلى ضرورة تعديل الوصف الوظيفي من تقني إلى تقاني، ومراعاة الترقي الوظيفي مقارنة برصفائهم في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى، منبهة إلى حرمانهم من حقوقهم الأدبية فيما يتعلق بنشر الأوراق العلمية.

في ذات الوقت، انتظمت عدة وقفات احتجاجية بحسب صحيفة السوداني، في محطات بحثية أخرى، من بينها البحر الأحمر وكسلا، مؤكدين على مواصلة الوقفات الاحتجاجية في (٢٧) محطة على امتداد السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)