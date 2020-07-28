برمجة جديدة لعمل محطات الوقود

التاريخ: 28-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين، عن برمجة عمل محطات الوقود من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً. Advertisements وأكدت الإدارة بحسب صحيفة السوداني، على وجود دوريات لتطبيق القرار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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