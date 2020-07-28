النيل الازرق : شح المواعين التخزينية يهدد المخزون الاستراتيجي

الخليج 365 :

راس الدكتور يوسف سليمان عبدالله وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية النيل الازرق بمكتبه الاجتماع الاول للجنة الفنية للامن الغذائي والتغذوي للعام 2020 بمشاركة واسعة لاعضاء اللجنة والتي تضم الجهات ذات الصلة.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات من ضمنها مناقشة توصيات مجموعة عمل السياسات والاستراتيجيات المتمثلة في اهمية انشاء مخزون استراتيجي للحبوب الغذائية وتقوية التنسيق بين حكومة الولاية واسواق المحاصيل وامكانية تحقيق ذلك من خلال انشاء منصة او منتدى تشاوري منتظم لتوفير المعلومات وتقييم وضع السوق بشكل منتظم بجانب تفعيل التسويق (البورصة) لتشجيع دخول المستثمرين والشركات للمساهمة في زيادة الانتاج والايرادات والحصول على افضل الاسعار فضلا عن تقليل الكميات المرحلة خارج الولاية وتخفيض الرسوم المفروضة على المحاصيل (الجهاز التسويقي) والاستعانة بالبحوث الزراعية والجامعات للحد من التاثيرات المناخية على الزراعة.

واكد الدكتور سليمان ان قلة المواعين التخزينية وشح المدخلات الزراعية يمثل مهدد رئيسي للمخزون الاستراتيجي وامن على عقد جلسة مصغرة من الجهات المعنية بما فيها مفوضية العون الانساني بهدف احكام التنسيق وتوظيف الامكانيات المتاحة والخروج بخطة متكاملة تحدد الفجوات و التدخلات المطلوبة.

من جهته استعرضت سلمى العاقب محجوب منسق الامانة الفنية تقارير مفصلة عن الوضع الغذائي والتغذوي مقارنة لانتاج الذرة بالولاية على مدى 5 اعوام وفقا لاحصاءات ادارة تسويق المحاصيل بوزارة المالية مشيرة إلى ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب.

وتناولت سلمى بالشرح التوضيحي نتائج التصنيف المرحلي المتكامل في نسخته الثالثة ( الوضع الحالي من يونيو – سبتمبر) والمتوقع من اكتوبر – ديسمبر 2020) بجانب نتائج مخرجات الامن الغذائي في محوري استهلاك الغذاء واستراتيجيات سبل كسب العيش والعوامل المساعدة ( وفرة الغذاء – الاستفادة من الغذاء – الحصول على الغذاء – استمرارية امداد الغذاء) بالاضافة للمحركات الرئيسية.

من جهتهم اشاد المتحدثون في الاجتماع بالتقرير المميز للامانة الفنية بكافة محاوره والتاكيد على ضرورة تحسين الاستهداف والسعي لمعالجة اثار النزوح والتي اسهمت في تراجع الانتاج وزيادة الاستهلاك.