شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجّه رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم عبد الله آدم “سوداكال” القطاع الرياضي بتعليق نشاط فريق كرة القدم والتوقف عن التدريبات، وذلك على خلفية ظهور “4” حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بعد أن خضع لاعبو المريخ والجهاز الفني والإداري للفحص الذي فرضه الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي أشرف على إجرائه فريق من وزارة الصحة الاتحادية كما وجه رئيس النادي بعمل فحص جديد في إحدى المستشفيات الخاصة للاعبين الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم، وفيما يتعلق بالمخالطين لهم من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجه بدخولهم لحجر ذاتي لفترة “14” يوماً للتأكد من سلامتهم بشكل كامل على الرغم من أن نتيجة الفحوصات التي أجريت لم تثبت خلالها إلا إصابة الـ “4” الذين سيتم إخضاعهم لفحص جديد وسيطبق عليهم برتكول وزارة الصحة المعلن للمصابين بجائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوداكال يُعلّق نشاط المريخ ويُوجّه بحجر ذاتي للمُخالِطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.