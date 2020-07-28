حميدتي : هناك شركات تخفى أسبوعيا 300 كيلوغراماً من الذهب

الخليج 365 :

حذر النائب الأول لرئيس المجلس السيادى السودانى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، من مجموعات لم يسمها “تسعى لتدمير السودان” .

وكشف حميدتي عن إجراءات غير قانونية فى مجال إنتاج الذهب من قبل شركات، وأضاف، “هناك شركات امتياز تستخرج نحو 300 كيلوغراما (من الذهب) فى الأسبوع ولكن لا أثر لها فى إنتاج الذهب الكلي”.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلال فعاليات تصدير أولى شحنات الذهب السوداني، إن “كل ما يحدث من عقبات ومساع من جهات ومجموعات لها مصالح فى تعطيل النهوض بالاقتصاد الوطنى لن يجعلنا نتراجع عن الحفاظ على الوطن”.

Advertisements

وأشار إلى، أنه تم وضع موجهات وسياسات صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب، داعيا الجميع “لوضع الأيادى مع بعض والعمل المشترك لقطع الطريق أمام المتربصين.

وكشف المسؤول السودانى، عن رصد مجموعات تعمل على شراء الدولار بأى كمية وبأى ثمن.

وتوعد “حميدتي”، كل من يتربص بتخريب الاقتصاد بملاحقته وتقديمه إلى المحاكمات، وأقر بوجود “مافيا وعصابة كبيرة لابد من أن تحارب من كل المجتمع السوداني”.

ونادى بأهمية تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع ومراجعة القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بالاتفاقات المتعلقة بإنتاج الشركات للذهب وتصديره.