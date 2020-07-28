بالصور.. تكدس الشاحنات والسيارات بسبب إغلاق العقبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تكدست الناقلات والسيارات الخاصة لليوم الثالث على التوالي أمام العقبة بولاية البحر الأحمر التي تعتبر المدخل الوحيد لمدينة بورتسودان الساحلية والتي تحيط بها الجبال والبحر الأحمر. وأظهرت صور تحصلت عليها (الانتباهة أون لاين) مئات الشاحنات والسيارات وهي تصطف على امتداد البصر انتظارا لفتح الطريق.
وأغلق محتجون العقبة احتجاجا على تعيين ولاة الشرق. وقال أوهاج وهو شاب عشريني أنهم يرفضون تعيين الولاة الثلاثة وكذلك يطالبون بإيقاف التفاوض في مسار الشرق بمنبر جوبا.
الجدير بالذكر أن ناظر الهدندوة محمد الامين ترك أكد في حوار مع (الانتباهة) استمرار البجا في اعتصاماتهم بالبحر الأحمر وكسلا حتى تستجيب الحكومة المركزية لمطالبهم.
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