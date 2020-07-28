“مجتهد” يكشف ماذا يفعل محمد بن سلمان لمنع أي تمرد لاستلامه الحُكم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد السعودي “مجتهد” عن تحركات ونشاطات أمنية يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمهيداً لتوليه عرش المملكة في ظل الحديث المتزايد عن تدهور حالة والده الصحية واقتراب لحظة وصوله لسدة الحكم.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “نشاطات أمنية كثيفة حول وداخل فندق انتركونتننتال في الرياض، وأنباء عن تحويله على طريقة فندق الريتز”.

وأضاف مجتهد: “يعتقد أنه لاستيعاب اعتقالات جديدة بين صفوف آل سعود وشخصيات هامة ضباط وشيوخ قبائل، وذلك لمنع أي احتمال للتمرد على استلام فلان المُلك رسمياً”.

وفي وقت سابق، كشف “مجتهد”، عن مخطط يسعى بن سلمان إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع مرض والده ودخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.

وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان يفكر حالياً بشن حملة اعتقالات واسعة من أجل تأمين نفسه، تشمل عدداً من الامراء وبعض الضباط في الجيش والحرس والأمن إلى جانب بعض شيوخ القبائل.

وزاد مجتهد كاشفاً عن أن الفئات الثلاث المستهدفة من قبل ابن سلمان، هم ممن يرجح أن “هواهم” مع عمه الامير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف، متوقعاً ان يقدم ابن سلمان على تنفيذ “تصفيات” بحق بعضهم.