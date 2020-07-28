هكذا زور ابن زايد مرسوم توليه ولاية العهد وجثة الشيخ زايد في الثلاجة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فضح الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، كيف استولى محمد بن زايد وأشقائه من أولاد “فاطمة” ـ إحدى زوجات الشيخ زايد ـ على حكم الإمارات وقصة تزويره لمرسوم توليه ولاية العهد فترة مرض أبيه.

وفي هجوم واسع على ولي عهد أبوظبي قال “اليوسف” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”اذكرك بان بداية كذبك وتزويرك هي بتوليك ولاية العهد فانت قد زورت مرسوم توليك لولاية العهد ولو بقيت مئة عام لما أصبحت ولي عهد بحسب النظام الحالي”

وكشف الأكاديمي الإماراتي أن الشيخ زايد كان قد أكد بأنه لا يتدخل في تعيين ولاية العهد وأن الأمر متروك لخليفة بن زايد ـ رئيس الإمارات الحالي ـ في اختيار ولي عهده.

وتابع كاشفا عن تزوير محمد بن زايد لمرسوم توليه ولاية العهد:”وانتم زورتم مرسوم توليك والشيخ زايد كان في وضع صحي لا يمكنه من اصدار مراسيم بل ان هناك من يؤكد ان المرسوم قد صدر والشيخ زايد في ثلاجة المستشفى فانت واشقائك شلة تزوير وكذب”

وشدد اليوسف على أن الشيخ خليفة وأخوه سلطان المتوفى كانا أولى منه بالسلطة حسب النظام الوراثي الحالي، وتابع:”ولذلك وجدت انت واشقائك ان الحكم بعيدا عنكم فاخترتم التزوير والكذب واسأتم الى اخويكم وفعلتم أمور يستحي الأنسان عن ذكرها من اجل تشويه صورتيهما وانتم مستمرون”

ونشر الأكاديمي الإماراتي جزء من كتابه “على مفترق طرق” يكشف موقف الشيخ زايد من ولاية العهد وتناقض موقفه مع المرسوم الذي صدر خلال مرضه بحسب مصادر غربية.

وفي نهاية تغريداته بعث الدكتور يوسف خليفة اليوسف برسالة لباقي حكام الإمارات قال فيها:”نقول لحكام الأمارات الباقية لقد سئمنا صمتكم على جرائم محمد بن زايد التي دمرت سمعة هذا البلد واساءت لتاريخه ولذلك فاننا نطالبكم بالوقوف مع قضايا شعب الأمارات بدل هذا الصمت”

وتابع:”ونطالبكم بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وسحب صلاحيات هذا المعتوه والا فاننا سنعتبركم حلفاء له وسنكشف واقعكم كذلك”

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.