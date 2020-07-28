الحرس الثوري يبدأ مناورات ضخمة غرب مضيق هرمز بمشاركة القوات البحرية والجوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بدأ الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مناورات في مياه الخليج، غرب مضيق هرمز، بمشاركة القوات البحرية والجوية.

وأعلن الحرس الثوري بدء المرحلة الأخيرة من مناورات “النبي الأعظم 14” بمشاركة القوات البحرية والجوية في المنطقة العامة من محافظة هرمزغان، وغرب مضيق هرمز ومیاه الخليج.

وقال الحرس الثوري إن المناورات ستشهد إطلاق صواريخ وتدريبات لطائرات بدون طيار ورادارات.

وأضاف في بيان أنه سيتم تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد مواقع العدو الافتراضية، إلى جانب عمليات زرع الألغام وقطع خطوط الاتصال لسفن العدو، وإطلاق صواريخ بواسطة مروحيات، وإطلاق صواريخ أرض بحر.

وأعلن الحرس الثوري أنه سيتم رصد منطقة العمليات باستخدام القمر الصناعي العسكري “نور” RT المادة السابقة مع إقتراب العيد.. إرتفاع اسعار الأضاحي بأسواق الخرطوم المقالة القادمة قرار بالسماح بتصدير الجلود الخام لفترة محدودة

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