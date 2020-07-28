مسؤول بارز في “الجيش الليبي”: سندمر أي مليشيات تقترب من محور سرت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير التوجيه المعنوي بـ”الجيش الوطني الليبي”، العميد خالد المحجوب، إن أي “مليشيات” ستقترب من محور سرت – الجفرة “سينالها التدمير”.

وأضاف خلال مداخلة على قناة “اليوم”، مساء الاثنين، أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر أثبت التزامه حتى الآن بمخرجات مبادرة إعلان القاهرة، لافتا إلى اختلاف المسائل على مستوى كل الجهات بعد تدخل مصر بالأزمة.

وأشار إلى أن تركيا تحاول الآن “التخلص من المرتزقة الذين أحضرتهم إلى ليبيا”، لأن عودتهم إلى تركيا مسألة خطيرة على الأمن التركي، مضيفا أن أنقرة “ربما تغامر مغامرة عسكرية محدودة”.

وذكر أن “الجيش الليبي” يرصد كل تحركات “المرتزقة” في ليبيا، قائلا إن أعدادهم في طرابلس أكثر من 5 آلاف.